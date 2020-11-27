Özlem Yıldız: HES kodu olmadan eve almıyorum

Özlem Yıldız, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyleyen Yıldız, “Koronaya yakalamadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum” dedi.

27.11.2020 17:01 Magazin

Özlem Yıldız: HES kodu olmadan eve almıyorum Pandemi sonrası özel hayatına da dikkat ettiğini belirten Yıldız, esprili bir dille “HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum” dedi.

Özlem Yıldız, parmağındaki tektaş yüzüğü soran gazetecilere “Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor” yanıtını verdi.

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