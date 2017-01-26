İstanbul'un soğuğundan kaçan güzel sunucu oğluyla baş başa tatile çıktı. Özlem Yıldız Dubai tatilinden bol bol fotoğraf paylaşıyor.
İşte o kareler..
Özlem Yıldız'ın Dubai tatili!
Karne tatilini fırsat bilen Özlem Yıldız oğlu ile birlikte soluğu Dubai'de aldı.Magazin - 26 Ocak 2017 15:02
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