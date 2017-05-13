Özlem Yıldız önceki gün Karaköy'de bir mekanda yeni sevgilisiyle eğlendi. Çıkışta mekandan el ele çıkan çift magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca araca yöneldi. Yıldız’ın erkek arkadaşı, araca bindikten sonra önce camı açtı, ardından gülerek saklanmaya çalıştı.
Özlem Yıldız'ın yeni aşkı!
Özlem Yıldız, Karaköy'de yeni erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi.Magazin - 13 Mayıs 2017 12:16
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