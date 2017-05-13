Özlem Yıldız'ın yeni aşkı!

Özlem Yıldız, Karaköy'de yeni erkek arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Magazin - 13 Mayıs 2017 12:16
Özlem Yıldız'ın yeni aşkı!
Özlem Yıldız önceki gün Karaköy'de bir mekanda yeni sevgilisiyle eğlendi. Çıkışta mekandan el ele çıkan çift magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca araca yöneldi. Yıldız’ın erkek arkadaşı, araca bindikten sonra önce camı açtı, ardından gülerek saklanmaya çalıştı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Özlem Yıldız

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hamdi Alkan tarz değiştirdi
  • Miley Cyrus, klip çekimlerinde göz doldurdu
  • Seksler de artık dijital
  • Bahar Candan'ın şaşırtan değişimi
  • Bir de öyle bir şehir efsanesi var ki...

Hamdi Alkan tarz değiştirdi

MAGAZİN HABERLERİ

  • Esra Erol hamile mi?
  • Yağmur, Arda'nın mutfağında...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Serdar Bilgili çapkınlık turunda!
  • "Kerem'le ilişkimiz çok yeni"
  • Kıvanç Tatlıtuğ ameliyat oldu!
  • Hande Erçel'in cesur geccesi!
  • Emre Altuğ geccelerde!
  • Aşk ve Mavi’ye sürpriz oyuncu!
  • Kenan Doğulu'ya 'sinek' şoku!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı
  • Gökçe Bahadır hamile mi?
  • Kerem Bürsin'den yeni anlaşma!
  • Yağmur Ünal, Arda Turan'ın mutfağında...
  • Joanna Krupa'nın olay transparanı
  • Bir giydi, bir çıkardı ve sonra da...
  • Kara Del Toro'nun şeffaf elbisesi
  • Tarkan'dan Atatürk paylaşımı!
Tülin Şahin ve Memet Özer boşandı