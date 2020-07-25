Pakistan'da 'Bizim Hikaye' hayranlığı!

Türkiye’de ekranda büyük beğeni toplayan yapımlar yurtdışında da büyük ilgi görüyor. Bu dizilerden birisi de ‘Bizim Hikaye’ oldu. 2019 yılının mayıs ayında 3. sezonuyla final yapan dizi, Pakistan’da rekorlar kırıyor. Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ı kadrosunda barındıran dizi, ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına çekti. Dizinin ilk bölümünü 9 milyon kişi izledi.‬ Böylelikle dizi ‘Diriliş Ertuğrul’dan sonra ülkede en çok izlenen ikinci yabancı televizyon dizisi oldu.