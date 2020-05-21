Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı!

TRT 1'in rekortmen dizisi “Diriliş Ertuğrul” yurtdışında da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Pakistan'da oldukça sevilen dizinin oyuncularından Burcu Kıratlı'nın canlandırdığı "Gökçe Hatun" karakteri Pakistan halkı tarafından çok sevildi.Pakistan halkı güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Burcu Kıratlı da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.Pakistan halkının sempatisini kazanan Burcu Kıratlı’nın tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüsün son bulmasının ardından Pakistan’da bir reklam filmi çekeceği konuşuluyor.