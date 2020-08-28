Palamutçu Çağatay! Paylaşımı Instagram'ı salladı!

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ'la yaptığı dalışlarla gündeme sık sık gündeme gelmişti. Yazı da sevgilisi Duygu Sarışın'la kiraladıkları teknede geçiren oyuncu son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Ulusoy sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımda yakaladığı palamut balıkları ile objektife poz verdi ve bu karenin üzerine “palamutçulaaaar” notunu düştü.