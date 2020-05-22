Palet Zengin'in canlı yayınına katılan Cengiz Kurtoğlu sanat camiasına şok sözlerle seslendi!

Cengiz Kurtoğlu güzel sohbeti ve verdiği mesajlarla dikkat çekti. Bu tür yayınların böyle zor günlerde insanlara moral olduğunu ifade etti. Bu tür işlerden sponsorlu para alarak yapanlara ve gelen canlı yayın tekliflerini geri çeviren sanat camiasına sitem etti."Biz anamızın karnından sanatçı doğmadık bizi halk bugünlere getirdi. Onlar olmasaydı bugünleri göremezdik. O yüzden ben kimseyi anlamak istemiyorum. Bıraksınlar bu egolarını, telefonlara çıkmamalarını, kaçmalarını çıkıp insanları mutlu etsinler, yayınlara katılsınlar. Ne kaybedecekler! Ne güzel sohbet-muhabbet edip insanları mutlu ediyoruz. Ben yapmıyorsam bu davranışı gerçek sanatçı arkadaşlarımdan da aynı özveriyi beklerim" diyerek bomba gibi açıklamalarda bulundu. Palet Zengin'e teşekkür ederek herkesi böyle platformlarda görmek istiyoruz diyerek üzgünlüğünü belirtti.