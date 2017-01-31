Panço modası!

Yıllar önce kadınların vazgeçilmezi olan pançolar, yıllar sonra yine hem şıklık hem de sıcaklık ile geri döndü!

Kadın-Moda - 31 Ocak 2017 10:31
Panço modası!
Bazen şal, bazen bir battaniyeyi andırışı kombinlerde doğru kullanıldığı zaman zarif bir sonuca varılmasını engellemiyor. Dikkatli kullanmakta fayda var yoksa 'pazara giden teyze' haline bürünmeniz an meselesi...

Eğer kilolarınızı saklamak istiyorsanız özellikle oversized modellerin daha mini ve kısa parçalar kullanmalı, günlük stilinize şık bir hava katmak için ise kemerlerinizi bağlamayı unutmamalısınız.

Ofis stilleri için blazer pançoları öneriyoruz. Eğer feminen ve şık bir görüntü istiyorsanız elbiselerin, etek kombinlerinin, tüm klasik kıyafetlerin üzerine blazer pançolar bir uyum sağlıyabiliyor. Sade ve çabasız şıklık için ise sportif parçalarla kombininizi tamamlayabilirsiniz.

Pançolar kadınların şıklığını tamamlıyor. Kürklü yaka gibi detaylar dikkat çekiyor. Keçe görünümlü triko kabanlar, çiçekli ceketler, kapitone yelek ve ceketler de zarif ve modern tasarımlarıyla kadınların beğenisini topluyor. Kalın trikodan yapılmış blazer hırkalar, blazer ceketlere spor ve rahat bir hava katıyor.
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