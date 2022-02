Pandemi döneminde bağışıklığınızı güçlendirin

COVID-19 için geliştirilmiş etkili bir tedavi henüz olmadığından virüsle savaşta hastalıktan korunma şuan için en etkili yöntem olarak öne çıkıyor. COVID 19 ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda doğru beslenme alışkanlıklarının ve fiziksel olarak aktif olmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bize sunuyor.Diyetisyen Gözde Çelik “Pandemi dönemi, gerek gelen kısıtlama kararları, gerek yarattığı ekonomik sıkıntılar, gerekse hastalığın kendisinin insanlardaki psikolojik etkileri nedeni ile kişilerin yaşam standartlarını etkiledi. Bu konuda yapılan araştırmaların çoğu pandemi döneminde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme durumlarında azalma; sigara, alkol tüketiminde ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarında ise artış olduğunu gösteriyor.” Dedi.WHO (Dünya Sağlık Örgütü) 2020 yılında sağlıklı yaşam tarzı için bazı beslenme ilkeleri belirledi. Bu ilkelere göre enerji alımı ile tüketimi dengede olmalıdır. Toplam yağ alımı, enerji alımının %30 unu geçmemelidir. Rafine şeke rtüketimini azaltırken, tuz tüketimimizin günde 5 gramın (1 tatlı kaşığı) altında kalmasına dikkat etmeliyiz. Günde en az 400 gram sebze ve meyve tüketmeli ve kahvaltı alışkanlığımız yok ise kahvaltı yapmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Kahvaltı öğününde C Vitamini yönünden oldukça zengin olan ananas, kivi, portakal ve mandalina gibi meyveleri tercih edebilirsiniz.Avrupa Klinik Beslenme ve Metabolizma Derneği (ESPEN), COVID-19 hastalığına yönelik bağışıklık güçlendirme konusunda D Vitami, C Vitamini, Selenyum ve Propolis kullanımlarının oldukça önemli olduğunu açıkladı. Tüm bu vitaminlerin kullanımının COVID-19 enfeksiyonun hafif geçirilmesinde etkili olduğunu vurgulayan ESPEN, bu vitaminlerin yanı sıra zencefil, karabiber ve kekik gibi güçlü baharatları da yemeklerimize eklemenin oldukça önemli olduğunu vurguluyor.Diyetisyen Gözde Çelik : "Zencefil shot içerek bağışıklığımızı kuvvetlendirmek mümkün’’Güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olan zencefil, dünyanın birçok yerinde bağışıklık güçlendirici baharat olarak kullanılmaktadır. Bağışıklık güçlendirmenin yanı sıra kanseri önleme ve solunum yollarını iyileştirme konusunda oldukça önemli bir yeri olan zencefil, bağışıklığın güçlendirilmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Birçok faydası olan zencefili karabiber ile tüketerek içerisinde yer alan C Vitamininin biyoyararlanımını %200 attırabilirsiniz.Bu soğuk kış günlerinde bağışıklığınızı güçlendirerek sizi hastalıklardan koruyacak,C Vitamini yönünden zengin bağışıklık güçlendirici tarifimi paylaşıyorum.Her gün sabah uyandığınızda kahvaltıdan önce aç karnına, yarım çay bardağı tüketerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.🌟ZENCEFİL SHOT🌟Malzemeler:📌50 gram yaş zencefil📌1 portakal📌1 limon📌1 yemek kaşığı toz karabiber📌1 tatlı kaşığı toz zerdaçal📌400 ml suYapılışı:Tüm malzemeleri karıştırarakblendırıze ediyoruz.Elde ettiğimizkarışımısüzerek cam bir kavanoz içerisinde buzdolabına kaldırıyoruz.Her gün yarım çay bardağı kadar tüketebilirsiniz.Kalan karışımı buzdolabında muhafaza ediniz.