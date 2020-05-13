Pandemi sürecinde besin alerjisi olanlar ne yapmalı?

Bu günlerde hepinizin bildiği gibi hem dünya hem de ülkemiz, koronavirüs salgınıyla karşı karşıyadır. Bu nedenle, birçok önlem almaktayız. Fakat bu genel önlemlere ek olarak; çocuklarınızın herhangi bir sağlık problemi varsa, bu durumun koronavirüsle ilişkisinin değerlendirilip, olası risklerin ve alınacak önlemlerin saptanması ve ona göre hareket edilmesi gerekmektedir. Özellikle; besin alerjisi olanların dikkat etmesi gereken, bazı noktalar mevcuttur.Besin alerjisini yönetmek zaten bir stres konusuyken, COVID 19 hastalığı bunu daha da artırmaktadır. Özellikle süt ve yumurta gibi ana besinlere alerji olması durumunda; güvenli yiyeceklerin eksikliği, alerjenlerin mevcut ikamelerinin olmaması veya bu yiyeceklerin bulunmasının zor olacağından korkmak ve bu olağanüstü durumda besin alerjisine bağlı bir sorunla karşılaşılması durumunda doktora ulaşmak konusu ek endişeye neden olmaktadır.Koronavirüsten korunmanın en iyi yollarından biri de, sağlıklı ve dengeli beslenmedir. Bu nedenle sizin ve çocuğunuzun, sağlıklı beslenmesini bozacak bilinçsiz bir diyet risk oluşturabilir. Eğer çocuğunuzda besin alerjisi şüphesi varsa, gerekli incelemeler yapılmadan sizin veya bu konuda uzman olmayan doktorların değerlendirmesi ile diyete başlamayın. Bu durumda mutlaka bir çocuk alerji uzmanına başvurarak, gerekli değerlendirme ve tetkikler yapıldıktan sonra diyet kararının verilmesi sağlıklı olacaktır.Eğer çocuğunuzda bir veya birden fazla besine alerjisi var ve diyet yapılıyorsa, daha önce hiç vermediğiniz bu besinlere de alerjisi olabilir. Dikkatli olmanız yararlı olacaktır. Bu konuda sizi takip eden, çocuk alerji uzmanınızla görüşmeden hareket etmeyin.Bu konuyu mutlaka, sizi izleyen çocuk alerji uzmanına danışmadan hareket etmeyin. Eğer tolerans gelişmemişse ve ciddi bir reaksiyon olursa, hastaneye gitmeniz çocuğunuza ve size koronavirüs bulaşı açısından risk oluşturur. Ayrıca ciddi bir reaksiyon gelişmesi durumunda, hastaneler ve acillerdeki olağanüstü durum nedeniyle yeterli müdahale yapılamayabilir. Bu nedenle, diyete koşullar normale dönene kadar devam etmeniz uygun olacaktır.Bugün için böyle bir durum, söz konusu değil. Ama tedbirlerin daha sertleşmesi durumunda, sıkıntı yaşamamak için makul oranda temin edip evde bulundurmanız yararlı olacaktır. Böyle bir durum söz konusu olursa, çocuk alerji uzmanınıza danışarak alternatif besinler konusunda bilgi almanız ve ona göre hareket etmeniz uygun olacaktır.Eğer besin alerjisine bağlı, çocuğunuzda alerjik şok anaflaksi gelişme durumu söz konusu ise; evde acil tedaviyi başlatmanız için mutlaka “adrenalin oto-enjektörü” (epinefrin) bulundurun. Daha sonra da pandemi hastanesi olmayan bir kuruma başvurarak tedaviye devam etmeniz uygun olacaktır.