Pandemi sürecinde diş tedavileri için nasıl bir yol izlenilmelidir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları gitgide artmaya devam etmektedir. Koronavirüsten korunmak İçin verilen tavsiyeler doğrultusunda önlemlerin alınması gerekiyor.Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Dt. Talha Sayıner Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan uyarılara mutlak suretle uyulması gerektiğini belirtirken ‘eğer ateş, öksürük, kas ağrısı gibi belirtileriniz varsa diş muayenenizi mutlaka erteleyin’ diyor.Koronavirüsten korunmanın en bariz yöntemi sosyal mesafeyi dikkatli şekilde korumak ve en çok bulaşma yöntemi solunum yolu risklerine karşı maske kullanımını ihmal etmememiz gerekmektedir.Küçük bir ihmal yüzünden bile virüse yakalanma oranı çok yüksek olduğunu vurgulayan Dt. Talha Sayıner diş hekimlerinin alması gereken önlemleri ve diş tedavilerinde alınabilecek yöntemleri şu şekilde sıraladı,· Maske kullanımı ihmal edilmemeli· Koruyucu gözlük ve ya siperlik kullanımına uyulmalı· Tek kullanımlık cerrahi önlük kullanılmalı· Tıbbi cihazların sterilizasyonu bozulmayacak şekilde kullanıma dikkat edilmeli· İşlem sonrası hijyen kurallarına uyarak hekim kendini muhafaza etmelidir· Diş hekimi peş peşe hasta almamalıdır· Odaların sterilizasyonuna mutlaka uyulmalıdır· İşlem sonrası odanın en az yarım saat havalandırması bir sonraki hasta için hazırlanması gerekmektedir· Acil diş tedavilerinde ( diş ağrısı, diş eti kanamaları ...) mutlaka hekiminize danışma ihmal edilmemelidir· Randevu saatine yakın sürede muayenehanede olmalısınız ki bekleme salonunda diğer bekleyen kişilerle temasınızı minimuma indirmek için önemlidir.