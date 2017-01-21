Panik Atak, Mahir Atak!

Panik atak hastalığının nedenleri üzerine kurulan hikayede takıntılı insanların hayatları anlatılıyor!

Kültür-Sanat - 21 Ocak 2017 10:14
Panik Atak, Mahir Atak!
Panik Atak Mahir Atak adlı oyun, çağın hastalığı olan panik ataklı karakterlerin durumunu irdeliyor. Kendini boşlukta hisseden, takıntılarından kurtulamayan, kendinden çıkamayan, kaygılı, endişeli insanların iletişimsizliklerini ele alıyor.

Güncel hayatın içindeki takıntıları, sıkıntıları, yoksunluk ve özgüvensiz sıradan insanların amaçsızlıklarını sahneliyor. Bu oyun; Mahir Atak ile birlikte kendinden çıkamamış, sorunlu, takıntılarından kurtulamamış kadınların hikayelerini de farklı bir boyuta taşıyor.

Milyonlarca insanın yaşadığı panik atak sendromları, sosyal sorumluluk projesi olarak sunuldu. Bu proje, tiyatroda sahnelenerek, insanların birebir kendileriyle yüzleşmelerini sağlamak amacındadır. Bu sebeple oyun, bir sosyal sorumluluk projesi olarak tiyatroya uyarlandı. Burada esas amaç, panik atak hastalarının hayatla iletişimini nasıl kopardığı, ne gibi zorluklarla karşılaştığı, yakın çevresi tarafından anlaşılamama dertlerinden kaynaklı düşülen durumları anlatmak ve panik atak hastalığını bir nebze de olsa anlaşılır kılmaktır.

Panik Atak Mahir Atak - Cibali oyuncuları
İ B B - Bağcılar Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi
21 Ocak 2017 Cumartesi Saat 20.00
Yazan-yöneten: Şerafettin Kaya
Oyuncular: Ekin Bulut ,Yasemin Yeşilgöz ,Ayşe Taştemel ,Çiğdem Sakarya , Gamze Avcı ,Tuğba Ogüç , Nezahat Bolat , Yeliz Kömürcü.
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Bağlantılar: tiyatro

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