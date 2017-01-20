Paramparça'da Dilara'nın kalbi duruyor!

Magazin - 20 Ocak 2017 17:57

Yönetmenliği Altan Dönmez’e, senaryosu Yıldız Tunç’a ait olan ‘Paramparça’nın yeni bölümünde nefesler tutulacak…HARUN’UN SINAVI!Öz babasının Harun olduğunu öğrenen ve büyük bir yıkım yaşayan Ozan, Alaz’ı görmeye yalıya gelir. Alaz’la birlikte yalıdan ayrılan Ozan’dan bir türlü haber alamayan Harun büyük bir panik ve korku yaşar. Her ne kadar Cihan engellemeye çalışsa da Harun’un alacağı karar, Ozan ile ilgili en büyük sınavı olacaktır.DİLARA’NIN KALBİ DURUYORYoğun bakımda bilinci kapalı bir halde ölüm kalım savaşı veren Dilara’nın ziyaretine gelen Asuman etrafta kimse olmamasından faydalanarak Dilara ile hesaplaşmaya başlar. Yılların intikamını almak isteyen Asuman’ın eline bulunmaz fırsat geçmiştir. Bağlı olduğu makineler Dilara’nın kalbinin durduğunu gösterdiğinde yanında bir tek Hazal vardır.CANDAN TUZAĞA DÜŞÜYORÖte yandan Candan büyük bir tuzağa düşer. Asuman ise, Damir’in planlarından habersiz, kendisini bu aşka kaptırmıştır. Damir’in kendisini Demir olarak tanıttığı Hazal ile yakınlaşmasına şahit olan Mithat çaresizlikle olan biteni seyretmektedir.