'Paramparça'da nefesler tutulacak!

Dizi - 04 Şubat 2017 16:28

Harun ile düşmanlığı yeniden alevlenen Cihan, Damir ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın ertesinde kim iyi, kim kötü birbirine karışır. Bir hücumbot saldırısıyla çıkan çatışmada, Harun hiç tereddüt etmeden kendini Ozan’a siper eder. Ozan, Harun’a ilk kez “Baba” derken, Harun ölümle yaşam arasında gidip gelmektedir…Candan’ı öldüren kaçakçıların hedefinde şimdi Asuman ve Özkan vardır. Emre bebek elinden alınan ve Deniz tarafından terk edilen Cansu, yaşamla bağını koparmaya karar verir. Aynı dakikalarda Hazal’ın da hayatı tehlikedidir…