HARUN AĞIR YARALI!
Harun ile düşmanlığı yeniden alevlenen Cihan, Damir ile bir anlaşma imzalar. Bu anlaşmanın ertesinde kim iyi, kim kötü birbirine karışır. Bir hücumbot saldırısıyla çıkan çatışmada, Harun hiç tereddüt etmeden kendini Ozan’a siper eder. Ozan, Harun’a ilk kez “Baba” derken, Harun ölümle yaşam arasında gidip gelmektedir…
CANSU’NUN VEDASI…
Candan’ı öldüren kaçakçıların hedefinde şimdi Asuman ve Özkan vardır. Emre bebek elinden alınan ve Deniz tarafından terk edilen Cansu, yaşamla bağını koparmaya karar verir. Aynı dakikalarda Hazal’ın da hayatı tehlikedidir…
'Paramparça'da nefesler tutulacak!
Yapımcılığını, Endemol Shine Türkiye’nin üstlendiği, başrollerini Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay ve Mine Tugay’ın paylaştığı ‘Paramparça’, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de 90’ıncı bölümüyle ekranda. Yönetmenliği Altan Dönmez’e, senaryosu Yıldız Tunç’a ait olan ‘Paramparça’nın yeni bölümü sezona damgasını vuracak.Dizi - 04 Şubat 2017 16:28
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Bağlantılar: Paramparça, Erkan Petekkaya, Ebru Özkan Saban, Barış Falay, Mine Tugay
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