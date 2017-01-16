Paramparça'da zorlu bekleyiş!

Erkan Petekkaya, Ebru Özkan ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştıkları Paramparça 87. bölümüyle ekranlara gelecek.

Dizi - 16 Ocak 2017 12:00
Paramparça'da zorlu bekleyiş!
Ozan ile tartışan Dilara üzerine gelen otobüsü son anda fark eder ama iş işten geçmiştir. Kuvvetli bir çarpmayla yere savrulan Dilara’nın çantası bir kapkaççı tarafından alınır. Dilara kayıtlara, ‘40’lı yaşlarında, ağır yaralı kadın. Üzerinden kimlik çıkmadı’ olarak geçer.



Gerçekleri öğrenen Ozan’ın bu konuyu mutlaka Dilara ile konuşacağını bilen Harun ile Cihan bir türlü Dilara’ya ulaşamaz. Artık iyice paniğe kapıldıkları bir anda 40’lı yaşlarında kimliksiz bir kadının ölüm haberi ile yıkılırlar… Dilara’nın kaldırıldığı hastanede büyük bir acı vardır.

Selma’nın polise çalıştığını anlayan Damir harekete geçer. Hazal, bir iş bahanesiyle karşısına çıkan ve kendisini işadamı Demir Yankı olarak tanıtan Damir’e karşı iyi niyetli yaklaşır ancak Damir, Hazal’ı görür görmez tüm hayatının değişeceğini anlamıştır.



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