'Paramparça'nın setine yabancı basın akını!

Dizi - 09 Ocak 2017 09:55

Paramparça’nın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, Televonella’ya verdiği röportajda, ülkemizin yaşadığı terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü de anlattı. Petekkaya, ülkemizi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyen düşmanların hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, ‘Birlik ve beraberlik içindeyiz’ mesajı verdi.Dünyanın en çok ilgi gösterdiği dizi olan ‘Paramparça’nın setini bugüne kadar CNN International, İsveç Devlet Televizyonu Sveriges Television (SVT), Fransa’nın en büyük kanalı France 5, Panama’dan Telemetro Canal 13 ve Bulgar kanalı BTV’nin de aralarında olduğu çok sayıda yabancı basın ziyaret etti.