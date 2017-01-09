'Paramparça'nın setine yabancı basın akını!

Dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin yapımcılığını üstlendiği Paramparça dizisinin seti, yabancı basınının akınına uğruyor.Türkiye’de ve dünyanın 50’dan fazla ülkesinde üç sezondur yayında olan ve yayınlandığı ülkelerde en reyting rekorları kıran Paramparça, önceki hafta Macaristan’da yayınladığı TV2 kanalının yetkililerini ve ülkenin en ünlü TV dergisi Telenovella adlı TV dergisinin editörlerini ağırladı. Derginin geçtiğimiz günlerde yayınlanan son sayısına kapak olan Erkan Petekkaya, tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dizi - 09 Ocak 2017 09:55
'Paramparça'nın setine yabancı basın akını!
BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

Paramparça’nın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, Televonella’ya verdiği röportajda, ülkemizin yaşadığı terör saldırılarından duyduğu üzüntüyü de anlattı. Petekkaya, ülkemizi içeriden ve dışarıdan yıkmak isteyen düşmanların hedeflerine ulaşamayacağını belirterek, ‘Birlik ve beraberlik içindeyiz’ mesajı verdi.

YABANCI BASININ ‘PARAMPARÇA’ İLGİSİ
Dünyanın en çok ilgi gösterdiği dizi olan ‘Paramparça’nın setini bugüne kadar CNN International, İsveç Devlet Televizyonu Sveriges Television (SVT), Fransa’nın en büyük kanalı France 5, Panama’dan Telemetro Canal 13 ve Bulgar kanalı BTV’nin de aralarında olduğu çok sayıda yabancı basın ziyaret etti.

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