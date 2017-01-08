TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.
Peki ünlüler dünyasında kimler ekrana çıkmak için para talep ediyor? İşte cevabı…
Kaynak:sozcu.com.tr
"Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
Bazı ünlü isimler TV kanalarına ücret almadan konuk olmuyor. Kimisi 40 bin TL isteyip bağış yapıyor kimisi ise 2 bin liraya razı oluyor.Magazin - 09 Ocak 2017 08:00
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