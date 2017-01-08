"Parasız konuk olmam" diyen ünlüler

Magazin - 09 Ocak 2017 08:00

TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.Kaynak:sozcu.com.tr