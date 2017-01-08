"Parasız konuk olmam" diyen ünlüler

Bazı ünlü isimler TV kanalarına ücret almadan konuk olmuyor. Kimisi 40 bin TL isteyip bağış yapıyor kimisi ise 2 bin liraya razı oluyor.

Magazin - 09 Ocak 2017 08:00
"Parasız konuk olmam" diyen ünlüler
TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.

Peki ünlüler dünyasında kimler ekrana çıkmak için para talep ediyor? İşte cevabı…
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Kaynak:sozcu.com.tr
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