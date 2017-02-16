'Parçalanmış!'

Gerilim ve korku türündeki filmde, bölünmüş bir zihnin gizemli alanları gözler önüne seriliyor!

Sinema - 16 Şubat 2017 18:54
'Parçalanmış!'
James McAvoy, Betty Buckley, Anna Taylor Joy ile Jessica Sula'nın başrollerinde oynadığı filmin yönetmenliğini M. Night Shyamalan yaptı.

"Altıncı His", "Ölümsüz" ve "İşaretler" adlı filmleriyle natınan Shyamalan, yeni filmi "Parçalanmış" ile bir adamın bölünmüş zihninin gizemli alanlarını gözler önüne seriyor.

Kevin (James McAvoy), güvenilir psikiyatrı Dr. Fletcher'a göre kanıtlanmış 23 kişiliğe sahip biri olsa da geride, hala yüzeye çıkmamış ve diğer herkese hükmetmek üzere çıkmaya hazır bekleyen bir kişiliği kalmıştır.

Casey tarafından üç genç kızı kaçırmak zorunda bırakılan Kevin, zihnindeki odacıklar arasındaki duvarlar parçalanmaya başlarken hem içindeki kişilikler hem de etrafındakiler arasında hayatta kalmak için bir savaş başlatır.

Korku filmi sevenlerin kaçırmaması gereken bir film! Çok yakında vizyonda...
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Bağlantılar: split, parçalanmış

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