Parfümün beş duyuyla dansı WEPUBLIC’te!

Özgür ve yeni nesil alışveriş anlayışı ile açıldığı ilk günden bu yana perakende dünyasını farklı deneyimlerle buluşturan WEPUBLIC, sizleri ilk kez yapılacak olan parfüm, tadım ve çay degustasyonuna davet ediyor.

Kadın-Moda - 05 Mayıs 2017 14:55
Parfümün beş duyuyla dansı WEPUBLIC’te!
Wepublic Xperience etkinliklerinden ilki olan “Parfümün Beş Duyuyla Dansı” 10 Mayıs 2017, Çarşamba günü saat 19.00-20.00 arası WEPUBLIC’te gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan misafirler WEPUBLIC’in içindeki Parfüm Kütüphanesi’nde yer alan Chloe, Bvlgari, Versace, Roberto Cavalli ve Calvin Klein markalarının dikkat çekici, hafızalarda kalan ve tutku uyandıran parfümlerinin farklı notalarını, bir degustasyon yolculuğu eşliğinde dinleyerek, tadarak, koklayarak, dokunarak ve izleyerek tahmin etmeye çalışacak, en yakın tahmini yapanlar arasından şanslı bir katılımcı hediye parfüm kazanacak.

Koku ve Mekan Enerjisi Uzmanı Aslı Ekitmen’in parfüm notaları ve enerjileriyle ilgili bilgiler paylaşacağı etkinlikte, parfümlerin içerdikleri notaları içeren lezzetler Paris Le Cordon Bleu mezunu Şef Vanessa Menase Farhi tarafından hazırlanırken, gurme çay kültürünün önde gelen markası Chado da bu notalara uygun çay eşleştirmeleriyle katılımcıları müthiş bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.

WEPUBLIC Parfümün 5 Duyuyla Dansı etkinliğine katılmak için 0212 316 69 00 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: WEPUBLIC, koku, parfum

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • "Kardashian ailesine rakibiz"
  • Burak Hakkı fena yakalandı
  • Hazal Kaya Yunanistan'a kaçtı
  • Zuhal Topal'dan yeni hamle!
  • Yaza damga vuracak dekolte modası!

"Kardashian ailesine rakibiz"

KADIN-MODA HABERLERİ

  • Cemiyeti buluşturan davet!
  • Vakko Tea Atelier'DEN “BEAUTY TEA”
  • So CHIC'in "Yaza Merhaba" partisi
  • Cildinizin parlayacağı püf noktası
  • Gül Erçetingöz'ün 'Trend Masası'
  • Vakko’dan çok özel bir hediye!
  • Yanan saçlar için tavsiyeler!
  • Erkeklerin seksi bulduğu yerler
  • Yeni trend seks arkadaşlığı!
  • Podyumda yıldızlar geçidi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!
  • Cesur ve Güzel'de kafalar karışık!
  • Evlilik programlarının saati değişiyor
  • Erdal Beşikçioğlu ve Sıla aşk mı yaşıyor?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Aleyna Tilki'nin Nazım Hikmet'li tweeti olay oldu!
  • Kısmetse Olur bitiyor
  • Kısmetse Olur neden yayınlanmıyor? Yapımcıdan açıklama var!
Hande Erçel'den Instagram'ı karıştıran paylaşım!