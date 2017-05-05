Parfümün beş duyuyla dansı WEPUBLIC’te!

Kadın-Moda - 05 Mayıs 2017 14:55

“Parfümün Beş Duyuyla Dansı”

Chloe, Bvlgari, Versace, Roberto Cavalli ve Calvin Klein

0212 316 69 00

Wepublic Xperience etkinliklerinden ilki olangerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan misafirler WEPUBLIC’in içindeki Parfüm Kütüphanesi’nde yer alanmarkalarının dikkat çekici, hafızalarda kalan ve tutku uyandıran parfümlerinin farklı notalarını, bir degustasyon yolculuğu eşliğinde dinleyerek, tadarak, koklayarak, dokunarak ve izleyerek tahmin etmeye çalışacak, en yakın tahmini yapanlar arasından şanslı bir katılımcı hediye parfüm kazanacak.Koku ve Mekan Enerjisi Uzmanı Aslı Ekitmen’in parfüm notaları ve enerjileriyle ilgili bilgiler paylaşacağı etkinlikte, parfümlerin içerdikleri notaları içeren lezzetler Paris Le Cordon Bleu mezunu Şef Vanessa Menase Farhi tarafından hazırlanırken, gurme çay kültürünün önde gelen markası Chado da bu notalara uygun çay eşleştirmeleriyle katılımcıları müthiş bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.WEPUBLIC Parfümün 5 Duyuyla Dansı etkinliğine katılmak içinnumaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.