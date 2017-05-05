Parfümün beş duyuyla dansı WEPUBLIC’te!
Özgür ve yeni nesil alışveriş anlayışı ile açıldığı ilk günden bu yana perakende dünyasını farklı deneyimlerle buluşturan WEPUBLIC, sizleri ilk kez yapılacak olan parfüm, tadım ve çay degustasyonuna davet ediyor.
Kadın-Moda - 05 Mayıs 2017 14:55
Wepublic Xperience etkinliklerinden ilki olan “Parfümün Beş Duyuyla Dansı” 10 Mayıs 2017, Çarşamba günü saat 19.00-20.00 arası WEPUBLIC’te
gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılan misafirler WEPUBLIC’in içindeki Parfüm Kütüphanesi’nde yer alan Chloe, Bvlgari, Versace, Roberto Cavalli ve Calvin Klein
markalarının dikkat çekici, hafızalarda kalan ve tutku uyandıran parfümlerinin farklı notalarını, bir degustasyon yolculuğu eşliğinde dinleyerek, tadarak, koklayarak, dokunarak ve izleyerek tahmin etmeye çalışacak, en yakın tahmini yapanlar arasından şanslı bir katılımcı hediye parfüm kazanacak.
Koku ve Mekan Enerjisi Uzmanı Aslı Ekitmen’in parfüm notaları ve enerjileriyle ilgili bilgiler paylaşacağı etkinlikte, parfümlerin içerdikleri notaları içeren lezzetler Paris Le Cordon Bleu mezunu Şef Vanessa Menase Farhi tarafından hazırlanırken, gurme çay kültürünün önde gelen markası Chado da bu notalara uygun çay eşleştirmeleriyle katılımcıları müthiş bir lezzet yolculuğuna çıkaracak.
WEPUBLIC Parfümün 5 Duyuyla Dansı etkinliğine katılmak için 0212 316 69 00
numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.
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