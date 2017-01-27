Paris Haute Couture

Kadın-Moda - 27 Ocak 2017 22:25

Koleksiyonda çok parçalı modeller dikkat çekiyor. Fileler ve uçuşan tüller, koleksiyonun en çarpıcı modellerine malzeme olmuş görünüyordu.Tül ve şeritlerle yapılmış ilginç başlıklar ve şapkalar da kıyafetleri tamamlayan aksesuarlar olarak dikkat çekti.Kat kat görünümlü kadın ve erkek paltoları koleksiyonun en dikkat çekici parçalarını oluşturdu.Koleksiyonda punk modasından esinlenilerek hazırlanan modellere de yer verildi.Defilenin en çok öne çıkan modeli gelinlik oldu.Nostaljik çağrışımlar taşıyan gelinlik modeli, yeni nesil gelinlerin sıradışı tercihlerine cevap verir nitelikteydi.Alexandre Vauthier 2017 Haute Couture İlkbahar-Yaz modellerinde parlak renkler ön plandaydı.Payetli kumaşlar ve göbeği açıkta bırakan kesimler dikkat çekti.Ünlü Victoria's Secret modeli Bella Hadid de Alexandre Vauthier defilesinde podyumda yürüyen isimler arasında yer aldı.