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Paris Jackson'dan çırılçıplak paylaşım!
Michael Jackson'ın kızı sosyal medyayı salladı.Dünya Magazin - 13 Mayıs 2017 19:00
Michael Jackson'un kızı Paris Jackson yine yaptı yapacağını! Dünyaca üne sahip olmasına rağmen bakımsız ve makyajsız fotoğraflar paylaşmasıyla eleştirilen Paris bu kez çırılçıplak bir fotoğrafını paylaştı. 19 yaşındaki oyuncu, güneşin altında seksi bir poz verdi, meme uçlarını uğurböceği emojisiyle kapattı.
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