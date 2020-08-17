Pascal Nouma'nın Beşiktaş aşkı bitmiyor!

Yabancı şarkılarla programına başlayan Nouma, Türkçe hareketli parçalara eşlik ederek sevenlerini coşturdu. Yeni sezon için Beşiktaş kulübüne başarılar dileyen Pascal Nouma, "İnşallah bu sene Beşiktaş şampiyon olacak. Her yerde her zaman en büyük Beşiktaş" diyerek siyah beyazlı takıma olan sevgisini dile getirdi. İki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Nouma, hayranları tarafından tezahüratlar eşliğinde kabinden indi.