Payidar Tüfekçioğlu için donör aranıyor!

TRT'de yayınlanan Yunus Emre dizisindeki Taptuk Emre rolüyle gönülleri fetheden ünlü oyuncu Payidar Tüfekçioğlu karaciğer nakli için donör arıyor.

Yaşam - 02 Mayıs 2017 09:50

Ekranların sevilen oyucularından Payidar Tüfekçioğlu için karaciğer nakli için donör aranıyor.



Son olarak Yunus Emre dizisindeki Taptuk Emre rolüyle izlenilen Payidar Tüfekçioğlu'nun çok ciddi sağlık problemleri yaşadığı ve karaciğer nakli yapılacağı ortaya çıktı.



Ünlü oyuncunun meslektaşları sosyal medya hesaplarında "Payidar Tüfekçioğlu'na karaciğer nakli yapılacak. A veya 0 grubu donör aranıyor. Negatif veya pozitif. Sanat camiasına duyurulur" paylaşımlarıyla yardım istedi.

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