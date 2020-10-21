Payitaht Abdülhamid'de Hechler nerede?

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yüz yirmi ikinci bölümünde Abdülhamid, Hechler’i ortaya çıkarmak için sarayda bir keman dinletisi düzenleyecek.Saray önünde patlatılan arabanın tahkikat raporu Abdülhamid’e getirilir. Cesedin Hechler’e ait olup olmadığı net değildir. İngilizler Hechler’in yeniden sefir olması için evraklarının tamamlandığını, Osmanlı’nın sefiri öldürerek savaş suçu işlediğini, Abdülhamid’e deklare ederler. İngilizler hadiseyi kamuoyuna ilan etmemek için saraya tek şart koşarlar: Osmanlı’nın Akabe’den çekilmesi… Kendisinden emin olan Sultan Abdülhamid, Hechler’i yeniden ortaya çıkarmak için bir oyun kurar. Sarayda gazetecilerin de katıldığı bir davette, keman dinletisi gerçekleştirir.Artin’i korumak üzere görevlendirilen Söğütlü ve ekibi Eşref Aziz’in gayrinizami harpçi olduğunu öğrenir. Söğütlüler, Eşref Aziz’i attıkları hapisten çıkarırlar. Ancak diğer taraftan üçlerin kilit isimleri Zakaryan ve Tatavlalı Eşref Aziz’i öldürmek için tuzağa çekerler.Abdülhamid’in iyi niyetli tavrı Fatma’nın onun hakkındaki olumsuz düşüncelerini değiştirmeye yetmez. Bidar’ın aşırıya kaçan tedbirleri herkesi bunaltır. Fatma haremde beli hançerli dolaşmaya başlayınca Bidar’ın şüpheleri iyice artar.Bidar ve Fatma Abdülhamid’in huzurunda restleştiğinde haklı çıkan kim olacaktır?Eşref Aziz tuzaktan kurtulabilecek midir?Abdülhamid yaptığı tertiple Hechler’i ortaya çıkarabilecek midir?