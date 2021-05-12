“Payitaht Abdülhamid”de heyeti bekleyen sürpriz…

Her bölümü merakla ve heyecanla beklenen dizinin bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak?Mahmut Paşa, oğlu Rıfat ile ortak olan köşkün satışı için tüm yetkiyi Karaso’ya verir. Abdülhamid Mahmut’a yardım edenin kimliğini açığa çıkarmak için köşkün satış sürecine Nadir Ağa’yı dahil eder. Bayram günü esnafı ziyaret için çarşıya inen Abdülhamid ve heyetini bir sürpriz beklemektedir.Mary, yaptığı tertiple Saliha’yı atlatmış, Abdülhamid’in gözüne girmeyi başarmıştır. Ancak Abdülhamid de kendisine yapılan saldırının faillerini bulmaya kararlıdır. Abdülhamid’in yaptığı tertip Mary’nin planlarını alt üst eder.Payitaht Abdülhamid, yeni bölümüyle 14 Mayıs Cuma saat 20.00’de, TRT 1’de…