Pazartesi'nin galibi yine "İçerde"

Dizi - 21 Şubat 2017 11:23

İçerde, dün akşam ekrana gelen heyecan dolu yeni bölümünde #kimkazanacak etiketi ile 30.479 tweet atıldı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 17 saat 45 dakika, Dünyada ise 3 saat 40 dakika TT listesinde kaldı.Mert, Celal'e zarfı gösterdi ve hiç beklemediği bir anda Celal'e silahını çekti, ancak vurmadı. Sarp, Yusuf ile buluştuğunda Davut aradı ve bir sevkiyat olduğunu iletti. Bunun üzerine Celal, Sarp'a bir çanta para verdi ve Alyanak ile kumarhaneye gitmelerini söyledi. Alyanak ve Sarp kumarhaneye gittiklerinde Handan ile tanıştılar. Sarp, kumar oynamaya başladıklarında aslında bunun bir ödeme olduğunu fark etti. Alyanak ve Sarp çıkarken Handan, Alyanak'a ayrı Sarp'a ayrı kartlar verdi. Alyanak, Handan'dan aldığı kartı Celal'e ilettiğinde Celal elinde başka bir kart ile Sarp'ı oyuna getirmeyi planladı. Bunun farkına varan Sarp, Yusuf Müdür'ü uyardı. Yusuf, Celal'i takibe aldı ve Handan ile buluşmasını izledi. Bu arada diğer kartta yazan adrese bir baskın olmadığı için Sarp da temize çıkmıştı. Yaşar'ı içerdeyken öldüremeyen Celal’in adamları, hastanede koruma altındayken öldürdüler. Bu arada Sarp, Handan'ın yanına gitti ancak o arada kumarhaneye baskın yapıldı ve arka kapıdan kaçmak zorunda kaldılar. Yoldayken, Handan çok önemli bir çantayı baskın yapılan ofiste unuttuğunu söyledi. Sonrasında Celal, Handan'ın yanına gelip çantayı getirerek kendini kanıtladı. Heyecanın eksik olmadığı bölümde; Handan Sarp'ı, Celal gittikten sonra arayıp baskın yapılan yerdeki çantayı Celal'in ona getirdiğini söyledi. Sarp ve Yusuf Müdür’ün baskına giden polislerden birinin Celal'in adamı olduğunu anladıkları anlarda Yusuf'un Sarp'a "ikisinin birden defterini düreceğiz" dediği sahne izleyenleri ekran başına kilitledi.Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.