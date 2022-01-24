Pelin Akil mayoyla karlara atladı!

Neredeyse Türkiye'nin yarısını etkisi altına alan kar yağışı zaman zaman eğlenceli anlara da sahne oldu. Pelin Akil de mayosunu7 giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.