Pelin Akil mayoyla karlara atladı!

Pelin Akil mayoyla karların içine atladığı videoyu “Uzun zamandır yapmak istediğim” notuyla paylaştı.

24.01.2022 16:56 Magazin

Pelin Akil mayoyla karlara atladı! Neredeyse Türkiye'nin yarısını etkisi altına alan kar yağışı zaman zaman eğlenceli anlara da sahne oldu. Pelin Akil de mayosunu7 giyerek bahçeye çıktı ve soğuk havaya aldırış etmeden önce kendisini karın içine bıraktı sonra da dans etti. O anları 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Uzun zamandır yapmak istediğim. Challenge? Or Zatüre?" notunu yazdı.

İşte o anlar:
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: