Pelin Akil ve Anıl Altan'a hırsız şoku!

Pelin Akil'den nazar açıklaması!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, masaj yaptırmak için gittikleri lüks spa merkezinde şoke eden bir hırsızlık olayı yaşadılar.Takvim Gazetesi'nden Zuhal Sadioğlu'nun haberine göre; Kalamış'ta lüks bir spa merkezine giden çift, masaj öncesi özel eşyalarını bıraktı. Masajın bitmesinin ardından eşyalarını almaya giden Anıl Altan, yaşadığı olay karşısında şoke oldu. Altan, olayı "Masör arkadaş tarafından alınan özel eşyalarım, sonrasında bıraktıklarını iddia ettikleri yerde bulunamayınca ellerinden 'geçmiş olsun' demekten başka bir şey gelmediklerini ilettiler. Telafi ya da müşteri memnuniyeti bulamayacağınız için giden arkadaşları uyarayım!" diyerek anlattı.