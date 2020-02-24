Pelin Akil'den 'bakıcıya güvenmem' açıklaması geldi!

Pelin Akil ve Anıl Altan'a hırsız şoku!

Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Pelin Akil'in 'bakıcıya güvenmem' demesiyle ilgili haberler çıkmıştı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bu haberlere açıklık getirdi.Akil, bir verdiği bir röportajda kendisine sorulan "Bebeğinizi bakıcıya bırakıp dışarıya çıkar mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdiği için bu haberlerin çıktığını belirtip, mesleğinin çalışma saatlerinden dolayı bebeklerini yalnız bırakması gerekmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, bebeklerini yalnız bırakması gereken bir durumda ise ailesinden birinin yardımını istediğini söyledi. Akil, dışarıdayken bebeklerini kamerayla izlediğini belirtti.