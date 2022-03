Pelin Akil'den itiraf: "Bir ara canım buna çok sıkılıyordu..."

Mayoyla karın içine atlamıştı! Pelin Akil koronavirüse yakalandı!

Hülya Koçyiğit, TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Pelin Akil oldu.Şu sıralar Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisiyle ekranlarda olan Pelin Akil, dönem işlerinin kendisinin çok heyecanlandırdığını söyledi. Dizi için at biniciliği dersleri alan Akil, "Hala ders alıyorum. Eğitimin sonu yok. Bu rol bana ilk geldiğinde, dönem işlerini de sevdiğim için çok heyecanlandım. O kostümleri ilk giydiğimde aynada kendime baktım ve "Bu ben miyim, neler çıkacak acaba?’’ dedim. ’Tarih öğrenmek için sadece filmler ve diziler yeterli değil. Gerçekleri yansıttığı sürece tarihi dizilerin, hem iyileştirme hem de bir şeyler öğrenme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum’’ dedi."Çocuklarıma verebileceğim en büyük zenginlik, ileriye taşıyabileceğiniz sevgi. Onu vermeye çalışıyorum. Onlarla kaliteli güzel zaman geçirmeye çalışıyorum elimden geldiğince’’ diyen Akil, ikiz çocuklarının olacağını nasıl öğrendiğini de anlattı. Ünlü oyuncu "ikiz sahibi olmak inanılmaz bir şey. İkiz çocuklarımızın olacağını çok geç öğrendik. Tek biliyorduk. O öğrendiğimiz anı çok net hatırlıyorum. Doktor monitöre bakakalmıştı. Suratı düştü, morali bozuldu. Biz Anıl’la birbirimize bakıyoruz. Dedik ki herhalde kötü bir şey söyleyecek. Sonunda ‘’İkiziniz olacak’ dedi. Anıl da ikiz. Çok mutlu olduk. İkiz çocuk sahibi olmak çok zor ve çok emek isteyen bir şey. İlk başlarda anlamadık. Ama sonra Allah'tan ikiz oldu diyoruz’’ dedi.Ünlü oyuncu "Özellikle iki tane kız çocuğum olduğundan dolayı, bunu düşünüyorum ve bu beni motive ediyor. Bundan dolayı mutlu hissediyorum. En istediğim şey, ayakları üzerinde durmaları. En dikkat ettiğim ve özendiğim, güçlü ayakları üzerinde duran, iki tane kızım olsun. Kimseye ihtiyaçları olmadan. İkisi birbirinin elini tutarak hangi konuda hevesleri, yetenekleri varsa, neyde mutlu olacaklarsa onu yapmaları’’ dedi.Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Pelin Akil, "Çok başarılı bir işti. Gerçekten arka sıradaki çocukların hayatlarını anlatan bir hikayesi vardı. Yine yapılsa yine izlenirmiş gibi geliyor. Çünkü bu hikayeler devam ediyor. Arka Sıradakiler’den sonra kaç tane iş yaptım, hala Zehra diyorlar’’ dedi.Eşi, Anıl Altan ile birbirlerini çok beslediklerini söyleyen Akil, "Zaten eşimle daha öncesinden çok yakın arkadaşlığımız vardı. Sonra evlilik oldu. Birbirimizi çok destekliyoruz. Birlikte çalıştığımız çok zaman oluyor. Çok büyük bir artı bence’’ dedi.Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Pelin Akil ‘’O kadar çok seviyorum ki bu sadece duşta kendi kendime söylemekle kalmasın istiyorum. Bir şey olacak ama doğru zaman ne zamansa…’’ dedi.Sosyal medyada yapılan acımasız eleştirilere önceden çok üzüldüğünü söyleyen Akil, şimdi alıştığını söyleyerek "Tanınır olmak, göz önünde olmak. Bu konuda bazen hala gelgit yaşıyorum. Çocukları paylaşmak konusunda. Ben paylaşıyorum ama paylaşmayı çok seviyorum. Nasıl paylaşmayayım? İnsanın içinden taşıyor. Bir şey anlatmak istersin ya, öyle. Videolar spontane olduğu gibi akıyor. Ama sonra montajda gördüğüm zaman ‘’Acaba buraya bir şey derler mi, ederler mi, yanlış bulurlar mı?’’ diye düşünüyorum. Ama aslında yanlış bir şey yok, her şey her yere çekiliyor. O kadar kolay ki. Örneğin, bir kızım daha çok benim kucağıma geliyor, diğeri de daha çok babaya gidiyor diyelim. Genelde de fotoğraflarda o benim kucağımda oluyor. Neler yazıyorlar neler. ‘O çocuğun günahı ne, diğer çocuğun günahı ne, sen nasıl bir annesin, ilerde o fotoğrafları gördüğü zaman o çocuk üzülmeyecek mi ben neden annemin kucağında değilim?’’ gibi şeyler. Bir ara canım buna da çok sıkılıyordu. Ama şimdi artık alıştım. Sebebini ben bildiğim için içim çok rahat’’ dedi.