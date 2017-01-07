Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!

Pelin Karahan, önceki akşam eşi Bedri Güntay’la birlikte Levent’te akşam yemeğindeydi.

Magazin - 08 Ocak 2017 03:40
Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!
İkinci bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan oyuncu Pelin Karahan, yemek çıkışı eşiyle birlikte basın karşısına geçti. Yılbaşı geccesi "O Ses Türkiye"de şarkı söyleyen güzel oyuncu, performansı için "Benim için çok değişik bir anı oldu. Eşim sesimi beğeniyor. Artık sadece evde aileme şarkı söyleyeceğim. Herkes bildiği işi yapsın" dedi. Objektife mutluluk pozu veren çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.


İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2017'nin şampiyonu;

İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2017'nin şampiyonu;
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Pelin Karahan: Artık sadece evde aileme..!