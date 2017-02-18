Pelin Karahan baby shower partisi yaptı

Magazin - 18 Şubat 2017 16:31

Hamileliğinin son zamanlarını yaşayan Pelin Karahan doğuma günler kala baby shower partisi yaptı. Güzel oyuncuyu bu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Baştan aşağı mavi rengin hakim olduğu bir parti organize eden Karahan parti fotoğraflarını #cangeliyor hashtag'i ile sosyal medyada yayınlandı.