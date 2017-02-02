Akasya'da objektiflere yansıyan ünlü oyuncu, hamileliğin getirdiği güzelliği ile dikkat çekti. Tekrar erkek annesi olmaya hazırlandığını belirten ünlü oyuncu "Adı Can olacak" dedi.
Pelin Karahan doğum için gün sayıyor!
2014 yılında iş adamı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve aynı yıl Ali Demir'i dünyaya getiren Pelin Karahan iki ay sonra tekrar anne olmaya hazırlanıyor.Magazin - 02 Şubat 2017 17:30
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