Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın romantik akşam yemeği

Önceki gün eşi Bedri Güntay'la birlikte bir AVM'de görüntülenen Pelin Karahan, eşiyle baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

Magazin - 06 Mayıs 2017 21:30
Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın romantik akşam yemeği
Oyuncu Pelin Karahan Güntay, önceki gün eşi Bedri Güntay’la birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

İstinyePark AVM’deki bebek giyim mağazalarını dolaşıp kısa bir alışveriş turu atan Pelin Karahan-Karahan Güntay çifti, daha sonra Zuma Restourant’a geçerek, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.

Çıkışta aracını beklerken fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan güzel oyuncu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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