Pelin Karahan ve Bedri Güntay'ın romantik akşam yemeği

Magazin - 06 Mayıs 2017 21:30

Oyuncu Pelin Karahan Güntay, önceki gün eşi Bedri Güntay’la birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.İstinyePark AVM’deki bebek giyim mağazalarını dolaşıp kısa bir alışveriş turu atan Pelin Karahan-Karahan Güntay çifti, daha sonra Zuma Restourant’a geçerek, baş başa romantik bir akşam yemeği yedi.Çıkışta aracını beklerken fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmayan güzel oyuncu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.