Bedri Güntay, oyuncu eşi Pelin Karahan'a ilk hamileliğinde cip hediye etmişti. Güntay eşinin ikinci hamileliğinde de jest yaptı ve Karahan'ın aracını bir üst modeliyle değiştirdi.
2014’ün aralık ayında ilk bebeğini dünyaya getiren Pelin Karahan’a, eşi Bedri Güntay’ın doğum hediyesi cip olmuştu.
Güntay, ikinci bebeklerine hamile olan Karahan için yine kesenin ağzını açtı, cipini yeniledi.
Öncekinin bir üst modeli olan araç için 700 bin TL ödeyen Güntay, plakayı da eşinin adına özel olarak seçti.
Pelin Karahan'a ikinci çocuk hediyesi
Bedri Güntay'dan eşi oyuncu Pelin Karahan'a ikinci çocuk hediyesi geldi.Magazin - 08 Ocak 2017 11:32
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