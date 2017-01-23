Pelin Karahan'ın heyecanlı bekleyişi!
Güzel oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün geldiği Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıyan ünlüler arasındaydı.Magazin - 24 Ocak 2017 01:15
Yaklaşık sekiz aylık hamile olan güzel oyuncu yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yaptı. Pelin Karahan, hamileliği ile ilgili şöyle konuştu; ''Artık arkadaşlar son aylarımıza doğru geldik sayılır. Heyecanlı bekleyiş sürüyor'' dedi. Pelin Karahan, daha sonra bir mekana geçerek burada yorgunluk kahvesi içti.
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