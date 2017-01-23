Pelin Karahan'ın heyecanlı bekleyişi!

Magazin - 24 Ocak 2017 01:15

Yaklaşık sekiz aylık hamile olan güzel oyuncu yalnız başına geldiği AVM'de mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turu yaptı. Pelin Karahan, hamileliği ile ilgili şöyle konuştu; ''Artık arkadaşlar son aylarımıza doğru geldik sayılır. Heyecanlı bekleyiş sürüyor'' dedi. Pelin Karahan, daha sonra bir mekana geçerek burada yorgunluk kahvesi içti.