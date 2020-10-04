Pelin Karahan'ın isyanı: "Bıktım kilo şiddetinden"

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Pelin Karahan, “Çok mu kilo aldı” başlıklı haberlere isyan etti:”Ben bu kilo şiddetinden bıktım. Hasta olabilirsin ya da doğum yapabilirsin. Kilo alırsın, verirsin. Bu biraz da sosyal medyanın yarattığı bir şey. Aşırı zayıflık, mükemmel görünme... Kusursuz gibi gösterilen hayatlar... Ancak emin olun, öyle bir hayat yok.”