Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin'in sağlık durumunu açıkladı!

Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren Rasim Öztekin hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncuya anjiyo yapıldı. Müdahalenin ardından kan ihtiyacı doğdu. Yapılan çağrının ardından kan vermek için yüzlerce kişi gitti. Geccenin ilerleyen saatlerde Pelin Öztekin, "Şimdilik kan ihtiyacımız kalmamıştır. Duyarlılığınız için çok teşekkür ederim. Dualarınıza ihtiyacımız var" paylaşımında bulundu.Pelin Öztekin daha sonra sosyal medya hesaplarından "Çok seviliyorsun babiş" başlığıyla bir açıklama yayınladı. İşte Öztekin'in o mesajı:"İlk aşkım, Rasoş’um, Babiş’im; Dün kalbiyle ciddi bir anlaşmazlık yaşadı. Anjiyo yapıldı, tıkalı kalp damarına müdahale edilerek açıldı. Şimdi yoğun bakımda tedavi görüyor.Dünden beri arayıp soran, mesaj atan, geri döndüğüm, dönemediğim herkese, tüm sevenlerine kalpten teşekkür ederim. Türkiye'nin her yerinden kan vermek için arayan bir şekilde yanımızda olmak isteyen herkese minnettarım. Kan ihtiyacımız çok şükür sayenizde kalmamıştır. Şimdi en çok dualarınıza ihtiyacı var.Çok seviliyorsun Babiş. Biran önce iyileş, iyileş ki senin için "her an hazırız" diyen binlerce insanı gör. Daha yaşanacak çok an, gezilecek çok yer, gidilecek çok maç, keşfedeceğimiz çok tat var. Hepsi bizi, biz seni bekliyoruz. Seni çok seviyorum.Öte yandan, kan vermek için Kızılay ya da hastaneye gidenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor."