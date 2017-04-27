Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, verdiği kilolar sonrası büründüğü yeni görüntüyle gündem olmaya devam ediyor.
Mide küçültme operasyonu sonrası 153 kilodan 63 kiloya inen Pelin Öztekin, yeni görüntüsüne dair memnuniyetini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gösteriyor. Ünlü oyuncu, eski dönemlere ait paylaşımların yapıldığı TBT gününü, kilo verdikten sonraki dönemde çekilmiş bir fotoğrafına ayırdı.
Öztekin, İnstagram'da yayımladığı kareye, "Birer TBT alır mıyız? O gecenin başıydı, sonunu hiç sorma, hayat sürprizlerle dolu" notunu düştü.
Pelin Öztekin son haliyle şaşırtıyor!
153 kilodan 63 kiloya inen Pelin Öztekin, verdiği kilolar sonrası büründüğü yeni görüntüyle gündem olmaya devam ediyor.Magazin - 27 Nisan 2017 20:00
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