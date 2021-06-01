Pelin Öztekin’den “sezonu açtım” paylaşımı...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar vermiş ve mide küçültme ameliyatı olmuştu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.Geçen yıllarda tüp mide operasyonu ile 93 kilo veren ünlü oyuncu, siyah bikinisiyle havuzda verdiği pozu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Bir hayli zayıflayan Öztekin, paylaştığı bikinili fotoğrafı ile kendine hayran bıraktı. İşte Pekin Öztekin'in siyah bikinili havuz pozu…