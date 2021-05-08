Pelin Öztekin'den yürek burkan paylaşım...

2 ay önce geçirdiği kalp krizi sonrası babası Rasim Öztekin'i kaybeden Pelin Öztekin sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürek burktu.Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin'le çektiği kareyi sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: 'Eskiden sevdiğim 8 artık uğursuz. Her ayın 8'i çıkmaz sokak gibi ve sensizlik hala tam anlamını bulup da dile getiremediğim lanet bir çaresizlik. Bıraktığından daha dağınık buralar ve ben toparlamaya çalıştıkça tuttuğum, tutunduğum her şey paramparça! Alışacaksın diyorlar ama hiç sormuyorlar baba, ben alışmak istiyor muyum?Ne zormuş yaşadığım sensizliği anlatamamak, ne zormuş beklediğim telefonun hiç çalmaması, ne zormuş güçlü durmaya çalışmak, ne zormuş başımı dayadığım o omuzuna bir daha sığınamamak. Zormuş işte, bir daha baba diyemeyeceğimi bilmek çok zormuş!'