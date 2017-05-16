Pelin Öztekin'in kilo isyanı!

Pelin Öztekin "kilo veriyor" haberlerine isyan etti. "1 yıldır kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.

Magazin - 16 Mayıs 2017 14:20
3 yıl önce geçirdiği mide ameliyatı sonrası fazla kilolarından kurtulan Pelin Öztekin Çeşme'de görüntülendi. Güzel oyuncu hala kilo verdiği yönünde çıkan haberlere isyan etti. Hala kilo verdiğime dair haberler çıkıyor diyen Öztekin, "Yaklaşık 1 yıldır aynıyım. Kilo vermiyorum. Sadece sporla sıkılaşıyorum" dedi.

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