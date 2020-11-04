Pelin Öztekin'in olaylı geccesi!

Beyaz TV'de Bircan Bali, Seren Serengil ve Arto’nun sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programının haberine göre; Pelin Öztekin, kadın bir arkadaşıyla gittiği eğlence mekanında, iki kişiyle tanıştı. Eğlenceye aynı mekanda devam eden grup, yaptıkları taşkınlıklarla diğer müşterileri rahatsız etti. Görevlilerin uyarısı üzerine sinirlenen 33 yaşındaki oyuncu ve arkadaşları, ortalığı birbirine kattı. Mekanda bulunanların çektiği videoda; Pelin Öztekin’in, yeni tanıştığı adamla öpüştüğü görüldü.