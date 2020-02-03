"Penceredeki Kadın" filminin tanıtımı yayınlandı!

Beyazperdeye uyarlanmış birçok kitabın yayıncısı olan Pena Yayınları'nın ülkemizde Penceredeki Kadın ismiyle okuyucuyla buluşan ve psikolojik belirsizlikleriyle Alfred Hitchcock'un Rear Window filmine benzetilen romanının uyarlaması 15 Mayıs 2020'de sinemaseverler ile buluşacak.Amerika'da 1 milyondan fazla satan ve Türkiye'de Pena Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan psikolojik gerilimin sinema adaptasyonunda ana karakteri Anna Fox'u beş kez Oscar'a aday gösterilen Amy Adams canlandıracak. Gerilim dolu hikâyede başarılı oyuncuya Alistair Russell rolüyle Akademi Ödüllü oyuncu Gary Oldman eşlik ederken filmin diğer önemli isimleri arasında Wyatt Russell ve Julianne Moore yer alacak.Arrival, American Hustle, Enchanted ve Nocturnal Animals filmlerinden tanıdığımız Amy Adams, Anna Fox rolünde New York'ta yalnız yaşayan ve agorafobiden muzdarip eski bir psikoloğun komşularını gözetlerken tanık olduğu gerilim dolu hikayenin merkezinde yer alıyor.Roman henüz çıkmadan film hakkını satın alan 20th Century Fox kitabın adaptasyonunda yıldız isimlerle çalışıyor. Yönetmenliğini Atonement, Anna Karenina ve Darkest Hour gibi filmleri ile tanınan Joe Wright'ın yapacağı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü senarist Tracy Letts kaleme alıyor. A.J. Finn'in kitabını ekrana taşıyan yapımcılar ise Oscar ödüllü Scott Rudin ve Oscar’a aday gösterilen Eli Bush.