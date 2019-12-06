Penn Badgley İstanbul'u geze geze bitiremedi!

'Gossip Girl' ile yıldızı parlayan ve son dizisi 'You' ile büyük beğeni toplayan Penn Badgley, ödül almak için İstanbul'a geldi.İstanbul'un tarihi yerlerini gezen ünlü oyuncunun ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Büyük ilgiyle karşılanan oyuncu bol bol fotoğraf çekildi. Badgley'in bir sonraki durağı ise Sirkeci’deki Hafız Mustafa oldu. Ünlü oyuncu, antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı ve trileçeyi denedi. Badgley, ailesi için baklava ve lokum aldı.