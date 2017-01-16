Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı’nın galası gerçekleşti

Birlik Zamanı’nın galası; yoğun çocuk katılımının yanı sıra iş, sanat ve cemiyet hayatının da bulunduğu 4 bin kişiyi bir araya getirdi.

Sinema - 16 Ocak 2017 11:26
Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı’nın galası gerçekleşti
Birlik Zamanı’nın galası büyük küçük herkesi birleştirdi

İlk olarak 2008 yılında televizyon ekranlarında çocuklarla buluşan Pepee, şimdi de televizyondaki başarısını beyaz perde ile taçlandırıyor. Pepee, 20 Ocak’ta gösterime girecek filmi ile sinemada çocuklarla buluşmadan önce ilk olarak Volkswagen Arena’da düzenlediği bir etkinlikle toplam 4 bin kişiyi bir araya geldi. Düşyeri’nin sevilen çizgi karakteri Pepee, çocuklara doyasıya eğlence yaşattı.
“Birlik Zamanı” ismiyle çocuklarla buluşacak olan sinema filminin galasında Ali Koç, Murat Akkoyunlu, Işıl Reçber, Ayşe Tolga, Elif Gönlüm, Cansen Yeni gibi ünlü isimlerde çocuklarıyla beraber yer alırken, çeşitli STK’lardan 2 bin çocukta filmi heyecanla izledi. Her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pepee, Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya’da geçen hikayesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, filmin eğlenceli şarkısı “Birlik Zamanı”nı tüm çocuklarla hep bir ağızdan seslendirdi. Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı, milli değerleri ön plana çıkaran görüntüleriyle de büyük beğeni topladı.
Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee, çocuklardan ve ebeveynlerden aldığı destek ile maceralarını beyaz perdeye taşıdı. Çocukların uzun zamandır heyecanla beklediği sinema filminin galası, Volkswagen Arena’da büyük bir etkinlik ile hayata geçirildi.
Çocuklar Volkswagen Arena’da düzenlenen galada; Pepee’nin Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya’da geçen hikâyeleri ile keyifli dakikalar yaşadı. “Birlik Zamanı” ismiyle hayata geçirilen filmin galasına; iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok konuk da katıldı. Konuklar arasında; Ali Koç, Murat Akkoyunlu, Cansen Yeni, Işıl Reçber, Ayşe Tolga, Elif Gönlüm gibi isimler yer aldı. Macera, keşif, heyecan ve bitmeyen bir eğlence sunan Pepee’nin ilk sinema filmi; müzik ve şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Tamamı Kıraç tarafından hazırlanan “Birlik Zamanı”nın şarkıları, 2017 yılında büyük küçük herkesin favorisi olacağını göstermiş oldu. Vestel’in ana sponsor, Turkcell’in altın sponsor olduğu sinema filminde Tusiad, İntel, TEB Girişim Bankacılığı ve Show Radyo sponsorluklarıyla dikkat çekti. Filmin coşkulu dolu galası da; TEB Aile Akademisi, TEB Özel Bankacılık, BKM EXPRESS, TÜSİAD, HABITAT ve MIGROS ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç: “Bizi severek takip eden izleyicilerimizden sürekli olarak Pepee’nin sinema filminin hayata geçirilmesi ile ilgili yorumlar alıyorduk. Bu heyecanla biz de Pepee’nin neşesini ve öğreticiliğini sinema perdesine taşımaya karar verdik. Ve sonunda filmimizi çocuklarımızla buluşturuyoruz. Filmimiz; Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya olmak üzere üç önemli bölgede geçiyor. Ülkemizin değerlerini yansıtan filmimizi binlerce çocuk ve çocuk ruhunu koruyan yetişkinlerle birlikte seyrettik. Film boyunca izleyicilerimizden aldığımız tepkiler çok güzeldi… Çocukluğunu tekrar yaşamak isteyen herkesi Pepee’nin sinema filmi Birlik Zamanı’na davet ediyoruz“ dedi.
Film ile birlikte sahiplendikleri STEAM hakkında da bilgi veren Ayşe Şule Bilgiç: “Filmimizin temasına baktığımız zaman önemli bir konu dikkat çekiyor. Biz Düşyeri olarak Türkiye’de STEAM’i sahiplendik ve yaygınlaşmasını istiyoruz. STEAM; bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik disiplinlerinin baş harflerinden oluşan bir akım ve tüketen değil, üreten nesiller yetiştirme prensibi. STEAM; bu 5 disiplinin iç içe geçmiş halinin entegre edildiği her şeyin, insan için çok daha katma değerli olduğunu söylüyor. Düşyeri de kurulduğu ilk günden beri STEAM prensibinde çalışıyor. Filmin ilk sahnesi de tamamen STEAM prensibi ile başlıyor. Volkswagen Arena’da hayata geçirdiğimiz bu eğlenceli lansmanımız da STEAM’in önemini vurgulayan özel bir gala oldu. Galamız tam bir STEAM şenliği oldu diyebiliriz. Düşyeri olarak sinema filmimizde de galamızda da çocuklara hissettirmek istediğimiz bir şey vardı; “İcat Çıkarın” dedi.
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