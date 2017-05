Performans endişenizi yenin!

Prof. Dr. Halim Hattat’a göre performans endişesini daha önce yaşanılan başarısız cinsel deneyimler nedeniyle gelecekte de cinsel başarısızlık yaşama korkusu olarak açıklanıyor.İşte bu korkunuzu yenmeniz için 5 altın kural...

Cinsellik - 13 Mayıs 2017 10:44

İşte Prof. Dr. Halim Hattat’tan performans endişenizi yenmeniz için 5 altın kural:



1. Kendinize yüklenmeyin



Cinsel ilişki ve başarıyı bir arada değerlendirmeyin. Bu doğru bir bakış açısı değildir. Cinsel bir problem nedeniyle kendinizi en ağır eleştirilere maruz bırakmanız size bir yarar sağlamaz. Aksine bu durum eşinizi mutlu etmenizi ve ilişkinizi kuvvetlendirmenizi zorlaştırır. Bu nedenle kişisel eleştirileri bir yana bırakın. Sorunlarınızı çözeceğinize inanın. Olumlu olmaya gayret edin.



2. Fiziksel teması kesmeyin



Cinsel sorun yaşayan çiftler birbirleriyle olan fiziksel temastan uzaklaşmaya başlar. Bunun sebebi pek çok çiftin fiziksel temasın mutlaka cinsel ilişkiyle sonlanacağı şeklindeki yanlış inancıdır. Oysa fiziksel temas cinselliğin ilk adımı olsa da cinsellik fiziksel temasın kesin sonucu değildir. Dokunma, sarılma, okşama, öpme gibi temaslar eşinizle daha yakın hissetmenizi sağlar.



3. Yavaşlayın



Endişe ve kaygı vücutta stres reaksiyonu başlatır. Kalbiniz daha hızlı çarpar, nefes alış verişleriniz hızlanır. Bu durumda cinselliğe konsantre olmanız ve rahatlamanız güçtür. Bunun yerine dokunuşlarınızı yavaşlatmayı deneyin. Ön sevişme süresini uzatın. Loş bir ortam hazırlamak, hafif bir müzik koymak da gevşeticidir.



4. Onu suçlamayın



Yaşadığınız cinsel sorunları değerlendirirken adil olun. Ne kendinizi ne de partnerinizi suçlamayın. Unutmayın, o da sizin cinsel sorununuz karşısında ne hissedeceğini, size nasıl davranacağını bilemiyor. Bu problemi sadece sizin veya onun "suçu" gibi görmek yerine, birlikte bir çift olarak ele alın. Bu cinsel sorunları daha kolay atlatmanızı sağlar.



5. Cinselliği motive edin



Spontan cinsellik şu anlamda önemlidir: Cinselliği sürekli zaman, mekan ve koşulların uygun olduğu anda yaşayamazsınız. Doğal ve kendiliğinden gelişen karşılıklı istekler oluştuğunda bunun keyfini çıkarmanız gerekir. Ancak unutmayın, bu hisler her zaman kendiliğinden bir anda gelişmek zorunda da değildir. Erkekler de her an cinsel istek duymazlar ve her an cinselliğe hazır olmayabilirler. Bu nedenle bazen çeşitli uyarılarla cinselliği teşvik edebilirsiniz



Kaynak:miliyet.com.tr

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.