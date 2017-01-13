Perşembe'nin galibi 'Vatanım Sensin'

Dizi - 13 Ocak 2017 11:12

“Vatanım Sensin” in Perşembe akşamı ekrana gelen yeni bölümü, A/B Sosyo Ekonomik Statü’de yüzde 9.46 reyting ve 21.28 izlenme payı ile, ABC 1’ de ise 8.91 reyting,18.51 izlenme payı günün en çok izlenen programı oldu.Sosyal Medya’da da en çok konuşulanlar arasında olmayı başaran“Vatanım Sensin” #VatanSağOlsun hashtag’i ile Türkiye listesinde TT oldu.Saat 17.37’de TT’ye giren ve 1.sıraya yükselen dizi 49.759 adet tweet alarak , yaklaşık 11 saat zirvede kaldı.#VatanSağOlsun hashtag’nin yanı sıra #HalideEdip, #Leon ve #VatanımSensin hashtag’leri ile de Türkiye ve Dünya listesinde TT olan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı.Büyük bir savaşın içerisinde, parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelme hikâyesini ekrana taşıyan “Vatanım Sensin” yeni bölüm ile 19 Ocak Perşembe günü Kanal D’de!