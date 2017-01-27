Perşembe'nin galibi 'Vatanım Sensin'

Kanal D’nin, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yanı sıra Onur Saylak, Senan Kara, Baki Davrak, Şebnem Hassanisoughi, Celile Toyon, Boran Kuzum, Pınar Deniz, Miray Daner, Kubilay Aka ve Hakan Salınmış gibi isimlerin yer aldığı dizisi “Vatanım Sensin” dün akşam yayınlanan bölümü ile zirveye adını tekrar yazdırdı.

Dizi - 27 Ocak 2017 11:08
Perşembe'nin galibi 'Vatanım Sensin'
Dizi; AB’de 8,45 reyting ve 21,23 izlenme payı, 20+ ABC1’de ise 7,88 reyting ve 18,16 izlenme payı ile tüm rakiplerini geride bıraktı.

Vatanım Sensin Sosyal Medyada da Zirvede..

Sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer alan Vatanım Sensin,
#VatanSevgisi hashtag’i ile 12 saat TT oldu.

Vatanım Sensin, yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
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Bağlantılar: Vatanım Sensin

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