MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu EMRE BELÖZOĞLU'nun, 22.04.2017 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 50.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu VOLKAN BABACAN'ın, basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu UFUK CEYLAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Anılan müsabakada MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Sporcusu YALÇIN AYHAN'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Kaynak: DHA
PFDK, Başakşehir cezalarını açıkladı
PFDK'dan Volkan'a 1, Ufuk ve Yalçın'a 5'er maç ceza...Futbol - 25 Nisan 2017 16:28
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: PFDK, Başakşehir, ceza
FUTBOL HABERLERİ
- Başakşehir'de şok gelişmeler
- Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe
- İşte derbi anketinin sonucu
- Akhisar Belediyespor-Bursaspor: 5-1
- Derbi heyecanı başlıyor!
- Avrupa'da yarı final eşleşmeleri
- UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan takımlar
- Beşiktaş 2 - 1 Lyon
- İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi
- Beşiktaş-Lyon maçı ne zaman? Hangi kanalda?